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«Самая спортивная модель в истории Maybach». Представлен новый родстер Mercedes-Maybach

«Самая спортивная модель в истории Maybach». Представлен новый родстер Mercedes-Maybach
Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series
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В рамках Автомобильной недели в Монтеррее представлен новый автомобиль от Mercedes-Maybach — это двухместный родстер Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. В пресс-релизе Mercedes-Benz отмечается, что это самая спортивная модель в истории бренда Maybach.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series

Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль оснащён 4-литровым битурбо двигателем V8 мощностью 430 кВт (585 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 260 км/ч.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series

Фото: Mercedes-Benz

Внешне автомобиль выделяется решёткой радиатора, иными бамперами и хромированной отделкой. Автомобиль будет доступен в двух цветовых гаммах: в красном базовом цвете (Red Ambience) и белом (White Ambience). В продаже машина будет доступна весной 2025 года.

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