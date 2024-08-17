ФИА ввела запрет на асимметричное торможение с Гран-при Нидерландов

Международная автомобильная федерация (ФИА) ввела запрет на асимметричное торможение. Об этом сообщает F1Technical. Новое правило вступит в силу на Гран-при Нидерландов. Этап пройдёт в Зандворте с 23 по 25 августа.

Изменения, внесённые в регламент, касаются различных «серых зон» технического регламента, которые были выявлены на протяжении сезона-2024. Одно из изменений связано со спецификацией тормозных систем. Команды могли использовать асимметричную тормозную систему для решения конфликта между недостаточной поворачиваемостью болида на низкой скорости и избыточной поворачиваемостью на высокой скорости.

В источнике сообщается, что неизвестно, использовали ли это какие-либо команды, но разъяснение было сделано, чтобы исключить возможные будущие разработки в данной области.