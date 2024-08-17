Уиндзор предположил, что «Ред Булл» использовал систему асимметричного торможения

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор высказал мнение, что команда «Ред Булл» могла использовать спецификацию тормозной системы, которая позднее была запрещена Международной автомобильной федерацией (ФИА).

«Похоже, что «Ред Булл» мог использовать умный задний клапан поперечного тормоза, прежде чем их обязали снять его перед Майами. Это могло бы объяснить проблемы с тормозами на машине Макса и его частые жалобы на недостаточную поворачиваемость после Китая», — написал Уиндзор на своей странице в социальной сети.

Ранее гонщик Формулы-Е Робин Фряйнс предположил, что «Ред Булл» потерял скорость из-за действий ФИА. В конечном итоге команда была вынуждена внести корректировки, из-за этого она много потеряла в скорости.

ФИА ввела запрет на асимметричное торможение. Новое правило вступит в силу на Гран-при Нидерландов.