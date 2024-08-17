Механик «Ред Булл» ответил на предположение об использовании запрещённой тормозной системы

Механик «Ред Булл» Калум Николас отреагировал на предположение известного обозревателя Формулы-1 Питера Уиндзора, что команда использовала спецификацию тормозной системы, которая позднее была запрещена Международной автомобильной федерацией (ФИА).

«Это чушь. Неудивительно. Не всё должно быть каким-то большим заговором. Я строил машину для последних 14 гонок, а он — нет», — приводит слова Николаса GPblog.

Ранее ФИА ввела запрет на асимметричное торможение. Новое правило вступит в силу на Гран-при Нидерландов, который пройдёт в Зандворте с 23 по 25 августа. Изменения, внесённые в регламент, касаются различных «серых зон» технического регламента, которые были выявлены на протяжении сезона-2024.

Команды могли использовать асимметричную тормозную систему для решения конфликта между недостаточной поворачиваемостью болида на низкой скорости и избыточной поворачиваемостью на высокой скорости.