Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Механик «Ред Булл» ответил на предположение об использовании запрещённой тормозной системы

Механик «Ред Булл» ответил на предположение об использовании запрещённой тормозной системы
Аудио-версия:
Комментарии

Механик «Ред Булл» Калум Николас отреагировал на предположение известного обозревателя Формулы-1 Питера Уиндзора, что команда использовала спецификацию тормозной системы, которая позднее была запрещена Международной автомобильной федерацией (ФИА).

«Это чушь. Неудивительно. Не всё должно быть каким-то большим заговором. Я строил машину для последних 14 гонок, а он — нет», — приводит слова Николаса GPblog.

Ранее ФИА ввела запрет на асимметричное торможение. Новое правило вступит в силу на Гран-при Нидерландов, который пройдёт в Зандворте с 23 по 25 августа. Изменения, внесённые в регламент, касаются различных «серых зон» технического регламента, которые были выявлены на протяжении сезона-2024.

Команды могли использовать асимметричную тормозную систему для решения конфликта между недостаточной поворачиваемостью болида на низкой скорости и избыточной поворачиваемостью на высокой скорости.

Материалы по теме
Уиндзор предположил, что «Ред Булл» использовал систему асимметричного торможения
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android