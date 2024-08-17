Фернандо Алонсо рассказал, чего хотел бы ещё достичь в автоспорте

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что хотел бы выиграть чемпионат Ф-1 с командой «Астон Мартин», за которую выступает испанец, а также выступить в ралли «Дакар».

«Всегда есть чего достичь. Сейчас я сосредоточен на Формуле-1. Я бы хотел выиграть чемпионат Формулы-1 с «Астон Мартин» — это стало бы кульминацией моей карьеры и, возможно, жизни. Победа в ралли «Дакар» всё ещё в списке желаний. Конечно, «Инди-500», но я не уверен, сделаю ли я это снова в будущем — но «Дакар», думаю, да. Это будет беспрецедентно — выиграть чемпионат мира Формулы 1, ралли «Дакар» и «24 часа Ле-Мана».

Всё сводится к одному: я всегда хочу совершенствоваться, становиться лучше. Это главная мотивация на протяжении всей моей карьеры. Я никогда не доволен тем положением, в котором я нахожусь. Я хочу быть лучше завтра, и я хочу быть лучше на следующей неделе и в следующем месяце. Это то, что так долго заставляло меня участвовать в гонках», — приводит слова Алонсо Racingnews365.