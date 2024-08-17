Американский гонщик Скотт Блумквист погиб в результате авиакатастрофы

60-летний американский гонщик Скотт Блумквист погиб в авиакатастрофе, произошедшей в ночь с 16 на 17 августа, сообщает французская газета Le Parisien.

Мужчина, управляя небольшим одномоторным самолётом, врезался в амбар, который располагался на его семейной ферме, говорится в пресс-релизе шерифа округа.

«Скотт Блумквист был единственным в своём роде. Он, вероятно, самый умный парень, с которым я когда-либо имел дело. То, что он мог сделать за рулём гоночного автомобиля, соответствовало изобретательности, которую он вкладывал в постройку своих машин. Он был силён на трассе и за её пределами. Был такой же большой личностью, как и список его достижений», — написал четырёхкратный чемпион NASCAR Тони Стюарт на своей странице в социальной сети.