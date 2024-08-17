Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Американский гонщик Скотт Блумквист погиб в результате авиакатастрофы

Американский гонщик Скотт Блумквист погиб в результате авиакатастрофы
Комментарии

60-летний американский гонщик Скотт Блумквист погиб в авиакатастрофе, произошедшей в ночь с 16 на 17 августа, сообщает французская газета Le Parisien.

Мужчина, управляя небольшим одномоторным самолётом, врезался в амбар, который располагался на его семейной ферме, говорится в пресс-релизе шерифа округа.

«Скотт Блумквист был единственным в своём роде. Он, вероятно, самый умный парень, с которым я когда-либо имел дело. То, что он мог сделать за рулём гоночного автомобиля, соответствовало изобретательности, которую он вкладывал в постройку своих машин. Он был силён на трассе и за её пределами. Был такой же большой личностью, как и список его достижений», — написал четырёхкратный чемпион NASCAR Тони Стюарт на своей странице в социальной сети.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android