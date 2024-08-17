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Франческо Баньяя выиграл спринт MotoGP ГП Австрии, Хорхе Мартин — 2-й, Бастьянини — 4-й

Франческо Баньяя выиграл спринт MotoGP ГП Австрии, Хорхе Мартин — 2-й, Бастьянини — 4-й
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Завершилась спринтерская гонка 13-го этапа MotoGP Гран-при Австрии. Победителем заезда стал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя («Дукати»). Вторым финишировал испанец Хорхе Мартин на байке «Дукати». Тройку сильнейших замкнул испанский мотогонщик Алеш Эспаргаро, который выступает за команду «Априлья».

Марк Маркес вылетел в третьем повороте во время борьбы с Баньяей, после чего отправился на своём повреждённом «Дукати» в боксы.

MotoGP. Гран-при Австрии. Спринт:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 20:59.768.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +4,673.
3. Алеш Эспаргаро («Априлья») +7,584.
4. Энеа Бастьянини («Дукати») +9,685.
5. Джек Миллер («КТМ») +10,421.
6. Франко Морбиделли («Дукати»)+10,523.
7. Брэд Биндер («КТМ») +10,941.
8. Марко Бедзекки («Дукати») +11,932.
9. Поль Эспаргаро («КТМ») +15,101.
10. Педро Акоста («КТМ») +16,611.

MotoGP 2024. Этап 13, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Спринт
17 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
20:59.768
2
Хорхе Мартин
Ducati
+4.673
3
Алеш Эспаргаро
Aprilia
+7.584
Комментарии
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