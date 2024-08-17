Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о виртуальных гонках — своём главном увлечении вне профессионального спорта.

«Это хобби. Ещё это просто очень весело. Не так тяжело физически, как натуральные гонки. К тому же, тут я могу делать всё, что хочу.

Ещё симрейсинг позволяет мне отвлечься от Формулы-1, и это хорошо, потому что очень расслабляет разум.

Люди спрашивают: чем ты занимаешься в свободное время? И они ожидают, что ты окажешься кем-то совершенно непохожим на всех остальных. Я думаю, что у меня обычная жизнь. Хорошая и простая», — сказал трёхкратный чемпион Формулы-1 в третьем эпизоде сериала Viaplay: «Вдали от проторенных дорог».

Также Ферстаппен показал свой домашний гоночный симулятор. У него четыре экрана, сиденье, руль и педальный узел.

Вот как выглядит симулятор гонок дома у Ферстаппена:

Ферстаппен показал свой домашний гоночный симулятор Фото: кадр из Viaplay: 'Off the Beaten Track'