Глава Rimac пообещал создать машину, которая опередит болид Формулы-1 и гиперкар WEC

Исполнительный директор Rimac Мате Римац заявил, что его компания разрабатывает одноместный трековый гиперкар с центральной посадкой водителя, который по времени на круге опередит машины Формулы-1 и гиперкары чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Мы решили раздвигать границы не дорожными машинами, но также и на гоночной трассе. Мы строим трековый автомобиль, одноместный, и он будет быстрее любой гоночной машины на большинстве трасс. Быстрее Формулы-1, быстрее Ле-Мана. Мы всё покажем и проведём первые заезды на трассе уже в этом году», — заявил Римац в интервью Motor1.

Напомним, чуть ранее в рамках Автомобильной недели в Монтерее Rimac представила ещё более мощную версию электрогиперкара Nevera — Rimac Nevera R мощностью 2107 лошадиных сил. Кроме того, в июне Мате Римац, глава объединённой компании Bugatti Rimac d.o.o., провёл презентацию первого гибридного гиперкара Bugatti — Bugatti Tourbillon, который способен развивать 445 км/ч.