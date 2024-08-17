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В «Мерседесе» продолжают работать над решением проблемы с температурой шин

В «Мерседесе» продолжают работать над решением проблемы с температурой шин
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин признал, что немецкая команда еще не полностью решила проблемы с температурой шин.

Болид W15 хорошо работает в прохладных условиях, но испытывает трудности в более тёплых условиях. Команда предполагает, что проблема заключается в том, что их машина нагревает задние шины сильнее, чем болиды соперников. Это обеспечивает хороший держак в прохладную погоду, но может привести к перегреву и износу шин в более жарких условиях.

«На таких трассах, как «Сильверстоун», у нас была очень стабильная задняя ось. А вот в Австрии и Будапеште нам не хватало стабильности. Похоже, всё это из-за того, что мы нагреваем шины сильнее, чем другие. Мы знаем, что нам нужно работать в этой направлении. Но такую проблему не решить одним аэродинамическим обновлением.

Это станет результатом целого комплекса решений. Думаю, мы уже достигли определённого прогресса в этом деле, но пока мы не до конца понимаем, почему наша машина работает с шинами не так, как у соперников. Мы продолжим работать над этой проблемой, пока не достигнем желаемого результата», — приводит слова Шовлина F1i.

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