«Никогда больше так не делай». Ферстаппен назвал обгон, который разозлил доктора Марко

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил один значимый и впечатляющий обгон, который разозлил советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко. Речь идёт об обгоне Максом Ферстаппеном Фелипе Насра в «Спа-Франкоршам» на Гран-при Бельгии 2015 года, когда выступавший за «Торо Россо» юный нидерландец прошёл бразильца по внешней траектории в затяжном скоростном повороте «Бланшимон».

«Мы пробовали это на симуляторе. Но когда я пошёл на такой манёвр в реальной жизни, машину чуть не занесло. Хельмут сказал мне: «Никогда больше так не делай». Я подумал: «Я же его обогнал». Но теперь я понимаю почему.

Мне было 17 лет, и я тогда подумал: «Я пойду на это». Наверное, сейчас я бы этого не сделал», — сказал трёхкратный чемпион Формулы-1 в третьем эпизоде сериала Viaplay: «Вдали от проторённых дорог».