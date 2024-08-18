В честь 130-летия участия Mercedes в автоспорте создали самый мощный AMG GT3

Компания Mercedes-Benz представила особую версию спорткара AMG GT, посвящённую 130-летию участия немецкой марки в автоспорте. Отмечается, что это самый мощный AMG GT3 в истории Аффальтербаха, и он станет последней в линейке моделью с атмосферным двигателем.

Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport, при создании которого инженеры не были ограничены требованиями по омологации, оснащается более мощной версией 6,3-литровым двигателем V8. Так, если в стандартном Mercedes-AMG GT он развивает 404 кВт (550 л. с.), то Edition 130Y Motorsport силовая установка выдаёт 500 кВт (680 л. с.).

Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Фото: Mercedes-Benz

Инженерам также удалось добиться увеличения прижимной силы на 15% по сравнению со стандартным GT3. Машина также обладает системой снижения лобового сопротивления, схоже с используемой в Формуле-1 DRS. С открытым антикрылом Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport способен развивать свыше 315 км/ч.

Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль будет выпущен тиражом в 13 экземпляров. Стоимость каждого из них — € 1,03 млн.