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Флавио Бриаторе оценил физическую форму Фернандо Алонсо

Флавио Бриаторе оценил физическую форму Фернандо Алонсо
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Флавио Бриаторе, давний менеджер Фернандо Алонсо, рассказал, как испанский гонщик поддерживает себя в превосходной физической форме на данном этапе своей карьеры.

«Фернандо Алонсо по-прежнему мотивирован, будто он молодой гонщик. Он в отличной форме. Возможно, даже в лучшей, чем когда он гонялся у меня [в «Рено»]. Он всё ещё живёт в Монако. Я знаю, что он каждый день ездит на велосипеде. Он проезжает по 60, 70, 80 км каждый день.

Каждый день ходит в спортзал. Каждый раз, когда мы идём ужинать, он очень, очень осторожен. Он никогда не позволяет себе лишнего. Это невероятно», — рассказал Бриаторе в подкасте Formula For Success.

Ранее Фернандо Алонсо признался, чего ещё хотел бы достичь в автоспорте.

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