RB17 Ньюи создаёт большую прижимную силу, чем могут выдержать шины в поворотах

Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, что созданный им гиперкар RB17 создаёт большую прижимную силу, чем могут выдержать в поворотах специально созданные для него шины.

«Шины были важным фактором в процессе создания этой машины. Мы заранее заключили соглашение с «Мишлен», чтобы они разработали для нас специальные шины. Но даже с этими специальными шинами нам приходится уменьшать прижимную силу на скорости выше 240 км/ч.

Общая нагрузка на шины состоит из веса машины плюс аэродинамическая нагрузка. Поэтому мы уделили много внимания попыткам максимально снизить вес. Всё началось с электромотора на передней оси, чтобы обеспечить полный привод. Но моделирование показало нам, что для экономии веса лучше перенести его на заднюю ось.

Сперва был двигатель V8 twin-turbo. Конечно, все хотели атмосферный [двигатель], но где нам было взять атмосферник, чтобы обеспечить необходимые мощность, размер и вес? Это была непростая задача, и в конце концов наша молодая группа по силовым агрегатам создала атмосферный двигатель V10.

Мы пытались сделать машину, которой мог бы управлять даже не очень опытный водитель. Чтобы он мог почувствовать машину, она была бы мягкой, не слишком резкой, не слишком сложной в управлении. В то же время машина должна быть адаптируемой, ее можно было настраивать: доступны разные шины, разные уровни прижимной силы и так далее, так что вы сможете расти вместе с машиной, и в конечном итоге — конечно, в руках профессионала — она сможет показывать время на круге сравнимое с болидами Формулы-1.

На днях на симуляторе работал один из наших клиентов, который, по сути, не является профессионалом, но очень хорошим водителем-любителем. На симуляторе он был бы на поул-позиции в Сильверстоуне с отрывом в одну секунду», — приводит слова Ньюи официальный сайт «Ред Булл».