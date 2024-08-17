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«Он забавный». Том Коронель призвал гонщика Формулы-1 стать комментатором

«Он забавный». Том Коронель призвал гонщика Формулы-1 стать комментатором
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Нидерландский автогонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронель призвал восьмикратного победителя Гран-при Даниэля Риккардо завершить гоночную карьеру и стать комментатором или аналитиком.

«Несколько лет назад, когда Даниэль Риккардо покинул «Ред Булл» и отправился за деньгами в «Рено», я уже знал — он выбрал деньги, а не своё бьющееся сердце. Больше у него это не получится.

Он не добился успеха в «Макларене», не добился в «Альфа Таури», и больше никогда не добьётся. И потом я считаю: «Будь честен с собой». Он идеальный со-комментатор или аналитик автоспорта. Он забавный, у него есть талант, и он может со всем этим справиться.

Давай, займись этим, но завязывай гоняться. В любом случае ему не место в юниорской команде. Формула-1 — это чемпионат для 20 лучших гонщиков мира, а он уже давно не входит в их число», — приводит слова Коронеля Formel1.

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