Тед Кравиц: все знают имя следующего гонщика «Альпин»

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц считает секретом Полишинеля имя сменщика Эстебана Окона в составе «Альпин». По словам Кравица, все понимают, что именно Джек Дуэн станет боевым пилотом французской команды в следующем году.

Обсуждая в подкасте Sky F1 нынешнюю ситуацию в «Альпин», ведущий Мэтт Бейкер стал говорить о важных решениях, которые предстоит принять новому руководителю команды Оливеру Оуксу, в том числе о том, кто станет напарником Пьера Гасли.

В этот момент Кравиц вмешался и сказал: «Ну, это не очень сложное решение. Это Джек Дуэн, все это знают».

«Думаю, Оуксу придётся больше сосредоточиться на выборе поставщика двигателей», — добавил Кравиц.

Ранее бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл высказал мнение о готовности 21-летнего австралийца Джека Дуэна к дебюту в Формуле-1.