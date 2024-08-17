Робин Фряйнс не считает, что спад «Ред Булл» связан с предстоящим уходом Эдриана Ньюи

Гонщик Формулы-Е Робин Фряйнс не считает, что ухудшение результатов «Ред Булл» связано с предстоящим уходом главы технического отдела австрийской команды Эдриана Ньюи.

«Поскольку «Ред Булл», или, скорее, Макс [Ферстаппен], больше не опережают соперников на полсекунды, можно увидеть, как команда допускает ошибки в стратегии. И всё равно поразительно. Ведь «Ред Булл» — это эталон во всём.

Люди задаются вопросом, не связан ли спад «Ред Булл» с уходом Эдриана Ньюи. Лично я так не думаю. Ньюи — самый опытный человек в «Ред Булл» в плане аэродинамики. Но многие люди в команде учились у него. Он не делает машину в одиночку. Если Ньюи сойдёт, поезд «Ред Булл» продолжит движение.

Но что действительно может стать проблемой: Ньюи унесёт свои идеи в другую команду. Кстати, я ожидаю, что он перейдёт в «Астон Мартин», а не в «Феррари». Он хочет комфортно жить в старости в Англии», — приводит слова Фряйнса Formule1.nl.