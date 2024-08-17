Шарль Леклер рассказал, проявит ли он милосердие к Льюису Хэмилтону

Пилот «Феррари» Шарль Леклер категорично ответил на вопрос, проявит ли он милосердие к Льюису Хэмилтону, который в следующем году станет его напарником по «Скудерии».

«Нет, нет, нет.

В детстве я проводил каждый уикенд на картинговых трассах, мне было сложно следить за Формулой-1. Я смотрел лишь некоторые гонки, и он определённо был одним из тех, на кого я равнялся.

Но когда я надеваю шлем, то никаких сантиментов. Ничего этого больше нет. Вы меняетесь и не думаете о том, кто есть кто, и просто делаете своё дело.

Теперь я буду соревноваться с Льюисом, поэтому мне придётся забыть имена и просто сосредоточиться на собственных результатах», — приводит слова Леклера CrashNet со ссылкой на The Gentleman's Journal.