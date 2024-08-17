Джеймс Ваулз объяснил, как в «Уильямсе» проводят разбор гонок

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, как в британской команде проводят глубокий анализ Гран-при.

«Во время гонки у нас есть от 30 000 до 50 000 каналов данных, которые мы можем видеть, обрабатывать и изучать — и мы это делаем. Мы не рассматриваем все 30 000–50 000, лишь часть из них, в основном, что касается работы машин, шин, действий пилотов.

Конечно, не один человек изучает эти данные. Каждый изучает свою конкретную область, и это позволяет нам в реальном времени вносить коррективы по ходу гонки. Например, мы изучаем стиль пилотирования и как он сказывается на шинах. Или процесс переключения передач, прохождение поворотов, всем этим мы можем поделиться с гонщиком, по сути, в прямом эфире.

После сбора данных, мы в течение следующих нескольких часов анализируем эти данные — как в Гроув, так и на автодроме — и это продолжится в понедельник и вторник, потому что там содержится колоссальный объем информации, и вы не хотите ничего упустить.

Что касается подведения итогов, то оно начнётся с того, что инженеры предоставят обратную связь — где мы достигли баланса, какие внесли изменения, какие глобальные проблемы были на их стороне гаража. Затем гонщик предоставит отчет со своей стороны о том, что было хорошо, что было плохо, что нам нужно улучшить, на что нам нужно обратить внимание и как мы могли бы им помочь. Речь не идёт о сиюминутном выводе типа «ты сделал это неправильно», потому что это не наша философия», — приводит слова Ваулза F1 Technical.