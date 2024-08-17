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Хельмут Марко считает, что Мик Шумахер заслуживает места в Формуле-1

Хельмут Марко считает, что Мик Шумахер заслуживает места в Формуле-1
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко лестно высказался о Мике Шумахере, отметив, что он был бы рад увидеть возвращение немца в Формулу-1.

«Мик — один из самых вежливых и приятных людей во всём паддоке, что для него скорее недостаток. К тому же у него есть недостаток в виде громкого имени.

Суперзвезда Netflix Гюнтер Штайнер несправедливо отнёсся к нему в «Хаасе». Это факт. Как только вы уходите из Формулы-1, вам будет трудно вернуться. Но за кулисами вы слышите о нём только хорошее. Я думаю, что «Альпин» и «Ауди» всерьёз рассматривают его. Я бы дал ему второй шанс, потому что он его заслуживает», — приводит слова Марко F1-Insider.

Ранее Мик Шумахер рассказал, как прыжки с парашютом помогают в автоспорте.

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