Эдди Джордан рассказал, как Эдриан Ньюи согласился работать в его команде

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан рассказал, как Эдриан Ньюи однажды согласился работать в его команде.

«Я познакомился с ним, когда он работал в «Лейтон Хаус», это было в середине 1980-х.

Однажды я предложил ему работу, и он принял это предложение. Но его жена потом вернула мне чек. Кстати, он не был подписан!

Честно говоря, я понятия не имею, какую команду он сейчас выберет. Просто хочу пожелать ему всего наилучшего. Потому что куда бы он ни пошел, это будет огромным стимулом для этой команды», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.