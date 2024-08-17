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«Просто он стоит на подиуме». Льюис Хэмилтон подколол Фернандо Алонсо

«Просто он стоит на подиуме». Льюис Хэмилтон подколол Фернандо Алонсо
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон подколол своего давнего соперника двукратного чемпиона Фернандо Алонсо.

39-летний Хэмилтон принял участие в викторине на официальном YouTube-канале Формулы-1, где гонщикам показывали поддельные изображения и они должны были указать на ошибку.

Хэмилтону показали фотографию 43-летнего Алонсо с кубком на Гран-при Нидерландов 2023 года в Зандворте. На просьбу разобраться в ошибке он многозначительно ответил: «Просто он стоит на подиуме».

Таким образом Хэмилтон намекнул, что Алонсо уже давно не попадает на пьедестал почета в Формуле-1.

Хэмилтон и Алонсо начали враждовать в 2007 году, когда они оба выступали за «Макларен». Затем они на какое-то время замирились. Но в 2022 году Льюис и Фернандо столкнулись на первом круге в Спа, и Алонсо назвал гонщика «Мерседеса» идиотом. Хэмилтон ответил фотографией в соцсетях, на которой они вместе на подиуме в Индианаполисе в 2007 году, и британский гонщик утешал своего тогдашнего напарника, которого он тогда опередил.

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