Вильнёв считает, что Стролл-старший имеет полное право оставить своего сына в команде

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв объяснил, почему совладелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл имеет полное право оставить своего сына Лэнса в команде.

«Лэнс Стролл — один из самых достойных гонщиков в нынешнем пелотоне. Конечно, он заслуживает того, чтобы быть там. Команда «Астон Мартин» могла бы обанкротиться, если бы не Лоуренс Стролл, поэтому он имеет полное право нанять своего сына и оставить его в Формуле-1, всё просто.

Лэнс не приезжает последним, он держит темп и соответствует уровню Фернандо Алонсо. С того момента, как Алонсо продлил контракт с командой, у него начались проблемы, и с тех пор Лэнс выглядит лучше.

Лэнс знает, что он в Формуле-1, потому что его отец владеет командой, теперь ему нужно доказывать, что он быстр. Ему нужно понять, что были и другие гонщики-миллионеры, у которых были такие же привилегии, как Айртон Сенна, Ники Лауда и Ландо Норрис. Лэнсу повезло, но в этом нет ничего зазорного. Просто ему нужно показать, что он может быть быстрым», — приводит слова канадца Motorsport Week.