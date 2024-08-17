Хюлькенберг рассказал о трениях с руководством «Рено» в 2019 году

Нико Хюлькенберг рассказал, как бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль делал в 2019 году ставку на его тогдашнего напарника Даниэля Риккардо.

«Само по себе быть его напарником было несложно. Но в тот период в команде произошли не очень позитивные для меня вещи, особенно в руководстве.

Когда вы нанимаете отличного гонщика, вам приходится убеждать руководство платить ему высокую зарплату. Но когда конкурентоспособность машины не соответствует ожиданиям, давление возрастает.

Кроме того, я принимал некоторые неверные решения. В Канаде мне приказали не атаковать Риккардо [в борьбе за шестое место]. Я не мог этого понять. Это был один из поворотных моментов. Я мог бы легко его обогнать. У меня были гораздо более свежие шины, и я мог бы обогнать его без малейшего риска.

Оглядываясь назад, я понимаю, что не должен был подчиняться. Конечно, им бы это не понравилось. Это вызвало бы трения. Ну и что? Такое происходит постоянно, что в команде возникают трения, а затем сезон продолжается, и вы переходите к следующей гонке. Всё очень быстро забывается!

После этого, во второй половине сезона, я больше не чувствовал поддержки и понял, что мы с руководством больше не одна команда. То, что мы выстроили за предыдущие два года, как бы растворилось.

Забавно, что пять лет спустя его [Абитебуля] больше нет. Я тоже уходил, но вернулся и всё еще здесь. Это что-то да значит.

Есть еще одна деталь, которая, возможно, не так широко известна: на самом деле именно Фред [Вассёр] помог мне подписать контракт. Именно он привёл меня в «Рено». Но у него тоже были проблемы, и он очень быстро ушел. Это было еще одно из изменений», — приводит слова Хюлькенберга GP Racing.