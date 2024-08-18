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Пересу посоветовали всегда хвалить машину и признать превосходство Ферстаппена

Пересу посоветовали всегда хвалить машину и признать превосходство Ферстаппена
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Бывший координатор «Макларена», работавший в команде из Уокинга ещё во времена Айртона Сенны, Джо Рамирес заявил, что Серхио Перес никогда не одолеет Макса Ферстаппена и ему следует заявить об этом публично, а не искать поводы для жалоб.

«Чеко очень тяжело. Он неплохой гонщик, но я посоветовал бы ему всегда говорить, что машина идеальна, потому что он всегда жалуется на машину, температуру, шины… Он всегда на что-то жалуется, вместо того чтобы сказать: «Смотрите, Ферстаппен — феномен, и я не могу приблизиться к нему».

Не стоит бояться говорить это, потому что очень мало гонщиков уровня Ферстаппена. Или, может быть, их вообще нет. Чеко может изменить свой стиль пилотирования, но он никогда не догонит Ферстаппена. Но он должен сказать: «Ладно, я здесь, делаю всё, что могу, чтобы быть вторым в чемпионате», — приводит слова Рамиреса El Mundo Deportivo.

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