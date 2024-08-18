Вассёр: очень важно иметь хорошие личные отношения со своими пилотами

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о взаимодействии с пилотами итальянской команды – Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.

«Мы постоянно обсуждаем текущие моменты с Шарлем. Он знает ситуацию с нашей стороны, что мы делаем хорошо, а что нет, и он знает, что иногда сам совершал ошибки. Но мы не в той ситуации, когда пытаемся переложить на кого-то ответственность. Также очень важно иметь хорошие личные отношения со своими пилотами.

Карлос очень силён духом, он очень стабилен. Я видел только две гонки из последних 36, где у него были проблемы. Он очень предан делу, очень сконцентрирован», — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.

Напомним, Карлос Сайнс покинет «Феррари» в конце этого года. Новым напарником Шарля Леклера станет Льюис Хэмилтон.