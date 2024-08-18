Вильнёв: в «Феррари» у Хэмилтона будет потенциал выступать так, как это делает Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сможет завоевать восьмой титул чемпиона мира в «Феррари».

«Льюис Хэмилтон определённо сможет выиграть чемпионат в «Феррари». Эта команда может стать последним шагом, которого ему не хватает в «Мерседесе», чтобы завоевать ещё один титул. В «Феррари» у него будет потенциал выступать так, как это делает Макс Ферстаппен, и это cможет повысить его психологическую концентрацию на протяжении всего сезона, поскольку это новый вызов. Это закрепит его место в истории», — приводит слова Вильнёва GPblog.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 было объявлено, что по его окончании гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон покинет её и перейдёт в «Феррари».