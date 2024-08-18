Оскар Пиастри: моё спокойствие на трассе не означает, что я не безжалостен

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своём характере и поведении во время гонок Формулы-1.

«Моё спокойствие на трассе не означает, что я не безжалостен. За всю мою карьеру было много сложных ситуаций, в которых нужно было потолкаться локтями. Кажется, в прошлом году я уже говорил, что не хочу, чтобы меня считали занудой, но нужно заслужить уважение к себе на трассе. Мне кажется, я делал то же самое и пытался бороться с людьми жёстко, но справедливо. Я определённо считаю, что я достаточно безжалостен, но это не должно идти в ущерб спокойствию и доброте», — приводит слова Пиастри GPblog.

Ранее исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказал мнение, что у Оскара Пиастри есть потенциал стать чемпионом Формулы-1.