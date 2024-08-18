Франко Колапинто — об «Уильямсе»: думаю, я был вторым выбором после Сайнса

Гонщик Формулы-2 Франко Колапинто считает, что был кандидатом на место боевого пилота «Уильямса» после Карлоса Сайнса, выступающего за «Феррари».

Напомним, в конце июля британская команда «Уильямс» объявила о подписании контракта с испанским гонщиком. Стороны заключили соглашение на 2025 и 2026 годы с возможностью дальнейшего продления.

«Я чувствовал, что было близко. Думаю, я был вторым выбором после Сайнса. Я очень хорошо понимаю, почему они выбрали Карлоса. У меня нет с этим проблем. Я очень рад за команду, что гонщик с большим опытом и талантом из такого гоночного коллектива, как «Феррари», перейдёт туда», — приводит слова Колапинто GPblog со ссылкой на DSports.

Ранее руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз признался, что ожидал большей конкуренции со стороны топ-команд, когда вёл переговоры о подписании контракта с Карлосом Сайнсом на 2025 год.