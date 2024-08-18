Кевин Магнуссен ответил, доволен ли он своей карьерой в Формуле-1

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что не смог достичь целей, которые он себе ставил в карьере в Формуле-1. Напомним, Магнуссен покинет американскую команду по окончании нынешнего сезона.

«Я не знаю, попасть в Формулу-1 само по себе довольно сложно и трудно. В детстве я мечтал о поул-позициях, победах в чемпионатах и гонках, но этого было не так уж много. Был поул, был подиум, но это не было моей целью. Хотя я доволен прогрессом, которого добился с того момента, как начал выступать в гонках, и по сей день, проведя в Формуле-1 10 лет, это не пустяк, но я в некотором роде безжалостен к этому.

Одерживать победы — цель, от которой не спрятаться, так почему я должен сидеть здесь и говорить: «О нет, я доволен тем, чего я достиг». Это не так, это неправда. На это можно посмотреть с разных сторон», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.