Оскар Пиастри обозначил, что ему нужно улучшить во второй половине сезона Ф-1

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что ему следует улучшить свою работу с шинами во второй половине сезона Формулы-1.

«В начале сезона мне нужно было сосредоточиться на работе с шинами. Мне кажется, что по большей части улучшился в этом. Трасса в Бахрейне традиционно оказывает большое влияние на шины, и я был наравне с Ландо по темпу. В Китае я бы сказал, что это был своего рода шаг назад, опять же, это была трасса, на которой я ещё не ездил. В следующий раз, когда вернусь туда, смогу сделать кое-что лучше. Так что работа с шинами, я думаю, всё ещё, вероятно, самая большая область для улучшения. Но я определённо чувствую, что сделал большой шаг вперёд по сравнению с прошлым годом», — приводит слова Пиастри PlanetF1.

После 14 этапов Оскар Пиастри располагается на четвёртой строчке в личном зачёте пилотов. В его распоряжении 167 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» занимает второе место, в активе команды 366 очков.