«Я был очень удивлён, что Карлос выбрал «Уильямс». Штайнер высказался о решении Сайнса

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер выразил удивление, что гонщик «Феррари» Карлос Сайнс перейдёт в «Уильямс» в сезоне-2025. Он станет напарником Алекса Албона.

«Я думаю, что у «Уильямса» одна из лучших пар гонщиков в Формуле-1. По моему мнению, Алекс и Карлос очень хороши. Я уважаю их обоих. Но я не ожидал, что Карлос туда перейдёт. Потому что, откровенно говоря, в этом году «Уильямс» не настолько конкурентоспособен, как предполагалось. Но, очевидно, Джеймс убедил Алекса остаться, а Карлоса — перейти. И то, о чём он им рассказал, находится в процессе разработки. Я понятия не имею, что Ваулз сказал, но я был очень удивлён, что Карлос выбрал «Уильямс», если для него были открыты двери в «Альпин» и «Ауди», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

Напомним, в конце июля британская команда «Уильямс» объявила о подписании контракта с Карлосом Сайнсом. Стороны заключили соглашение на 2025 и 2026 годы с возможностью дальнейшего продления.