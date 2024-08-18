Lynx Motors назвал стоимость модернизированной модели DeLorean DMC-12

Компания Lynx Motors раскрыла стоимость своего электрического автомобиля DeLorean DMC-EV, продажи которого начнутся в 2025 году. Об этом сообщает Carscoops. Модель электрокара позиционируется как «полное переосмысление» автомобиля DeLorean DMC-12, который стал символом фильма «Назад в будущее».

Приобрести электрокар можно будет по цене от $ 249,9 тыс. Также покупатели могут зарезервировать автомобиль, внеся депозит в размере $ 2,5 тыс.

Фото: lynx.car

Салон машины полностью изменён. В автомобиле есть большой экран, выполняющий роль панели приборов и дисплея для мультимедиа. Также машина оснащена обновлёнными дверными панелями и современными кожаными сиденьями.

Фото: lynx.car

Компания заявила, что полноприводный электрокар DeLorean DMC-EV разгоняется от 0 до 96 км/ч менее чем за четыре секунды. Запас хода электромобиля составит 400 километров.