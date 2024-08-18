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Франческо Баньяя выиграл гонку ГП Австрии MotoGP, Хорхе Мартин — 2-й, Марк Маркес — 4-й

Франческо Баньяя выиграл гонку ГП Австрии MotoGP, Хорхе Мартин — 2-й, Марк Маркес — 4-й
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Завершилась основная гонка 13-го этапа MotoGP Гран-при Австрии. Победителем заезда стал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя («Дукати»). Вторым финишировал испанский гонщик Хорхе Мартин на байке «Дукати». Тройку сильнейших замкнул итальянский мотогонщик Энеа Бастьянини («Дукати»).

MotoGP. Гран-при Австрии. Гонка:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 42:11.173.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +3,232.
3. Энеа Бастьянини («Дукати») +7,357.
4. Марк Маркес («Дукати») +13,836.
5. Брэд Биндер («КТМ») +18,620.
6. Марко Бедзекки («Дукати») +21,206.
7. Маверик Виньялес («Априлья») +24,322.
8. Франко Морбиделли («Дукати») +27,677.
9. Алеш Эспаргаро («Априлья») +28,829.
10. Алекс Маркес («Дукати») +30,268.

MotoGP 2024. Этап 13, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
42:11.173
2
Хорхе Мартин
Ducati
+3.232
3
Энеа Бастьянини
Ducati
+7.357
Комментарии
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