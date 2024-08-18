Леклер рассказал, как изменилась «Феррари» с приходом Вассёра

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, какие изменения произошли в итальянском гоночном коллективе под руководством Фредерика Вассёра.

«Я думаю, что у людей появилось больше ответственности, они находятся в лучшем положении, чтобы выкладываться на все 100%,. Действительно пользуются доверием Фреда, что очень хорошо. Вассёр всегда был великолепен в том, чтобы дать людям в наилучшие условия. Так, они могут работать наилучшим образом. Так что на самом деле что и изменилось, так это подход», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

В Кубке конструкторов после 14 этапов «Феррари» занимает третье место, в активе итальянского гоночного коллектива 345 очков. Шарль Леклер занимает третье место в личном зачёте пилотов, имея на счету 177 очков.