Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер рассказал, как изменилась «Феррари» с приходом Вассёра

Леклер рассказал, как изменилась «Феррари» с приходом Вассёра
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, какие изменения произошли в итальянском гоночном коллективе под руководством Фредерика Вассёра.

«Я думаю, что у людей появилось больше ответственности, они находятся в лучшем положении, чтобы выкладываться на все 100%,. Действительно пользуются доверием Фреда, что очень хорошо. Вассёр всегда был великолепен в том, чтобы дать людям в наилучшие условия. Так, они могут работать наилучшим образом. Так что на самом деле что и изменилось, так это подход», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

В Кубке конструкторов после 14 этапов «Феррари» занимает третье место, в активе итальянского гоночного коллектива 345 очков. Шарль Леклер занимает третье место в личном зачёте пилотов, имея на счету 177 очков.

Материалы по теме
Вассёр: очень важно иметь хорошие личные отношения со своими пилотами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android