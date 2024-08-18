Деймон Хилл считает, что уже начался процесс изоляции Хэмилтона от технических брифингов

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл считает, что процесс изоляции Льюиса Хэмилтона от технических брифингов «Мерседеса» уже начался.

«Думаю, так и должно быть, не правда ли? Я имею в виду, что его следует исключить из обсуждений будущих технических моментов. Они не хотят раскрывать многие идеи, которые он мог бы унести с собой в «Феррари». Так что, возможно, он лишён некоторой информации — чего не было ранее.

Но «Мерседес» — честная команда, и я думаю, что Тото [Вольф] — честный человек. Полагаю, в команде всегда будут справедливо относиться к Льюису, но ведь когда кто-то уходит, можно многое потерять, не так ли?

Это не похоже на уход технического специалиста, который обычно должен уйти в отпуск по садоводству и не может присоединиться к новой команде до следующего года или что-то в этом роде. Пилот может перейти из команды в команду в тот же момент, когда истекает срок действия его контракта. Нюанс в том, что пилоты не всегда осведомлены обо всех технических вещах, которые происходят, и в любом случае они, вероятно, не понимают все технические моменты. Лишь немногие пилоты хорошо разбираются в этих вещах.

Но, перейдя в «Феррари» Льюис сможет сказать им: «Послушайте, когда мы поменяли наше переднее крыло, то изменилось это или то». Но вряд ли Льюис сможет много рассказать новой команде о том, что скрыто под кожухом двигателя машины», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.