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Леклер рассказал, как впервые сел за руль карта, прогуляв школу

Леклер рассказал, как впервые сел за руль карта, прогуляв школу
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как в детстве прогулял школу и вместо учёбы оказался на картодроме, где впервые сел за руль гоночного карта.

«Однажды я солгал отцу, сказав, что чувствую себя плохо. Это было неправдой, я просто не хотел идти в школу, а он поверил мне, поэтому ему пришлось держать меня рядом с собой.

Так совпало, что ему нужно было поехать к своему лучшему другу Филиппу Бьянки, который в то время управлял картинговой трассой в полутора часах езды от Монако, и я поехал с ним.

Я нашёл там карт под свой размер и возраст, запрыгнул в него и поехал. С того момента я понял, что хочу этим заниматься», — приводит слова монегаска Gentlemans Journal.

Спустя несколько лет, в 2009 году, Шарль Леклер стал самым молодым победителем чемпионата Франции по картингу. В 2016-м он выиграл серию GP3, затем титул в Формуле-2 и в 2018-м дебютировал в Формуле-1.

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