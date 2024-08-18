Кравиц раскрыл важную связь нового руководителя «Альпин» с «Ред Булл»

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал о давней связи нового руководителя команды «Альпин» Оливера Оукса с «Ред Булл».

«Он бывший гонщик молодёжной программы «Ред Булл», он выиграл чемпионат мира по картингу в 2005 году, можно сказать из поколения Валттери Боттаса», — сказал Кравиц в подкасте Sky Sports F1.

Оукс выиграл чемпионат мира по картингу 2005 года, опередив будущих звёзд Формулы-1 Валттери Боттаса и Жюля Бьянки, после чего стал участником юниорской программы «Ред Булл». К 2010 году Оукс завершил свою гоночную карьеру и сосредоточился на управлении командой Hitech Grand Prix, в которой выступали некоторые юниоры «Ред Булл».

«И я видел его там с Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко, потому что он руководил многими молодыми гонщиками «Ред Булл» в младших формулах.

Так что Оукс много работал с Хельмутом Марко и Кристианом Хорнером и учился у них работе с молодыми пилотами. Он хорошо известен этим двоим», — добавил Кравиц.