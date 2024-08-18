В «РБ» рассказали, как решали проблемы с обновлениями в Барселоне

Технический директор «РБ» Джоди Эггинтон назвал главную причину того, что их большой пакет обновлений не дал желаемого результата на Гран-при Испании.

«У нас было обновление, от которого мы ожидали определённого эффекта. Мы пытались повысить уровень прижимной силы, но также получить немного больше стабильности на торможениях, немного больше поворачиваемости и всё эти обычные вещи.

Было ясно, что в целом нам не удалось извлечь из пакета всё, на что рассчитывали. И хотя прижимная сила повысилась, мы как бы развязали машину в плане баланса в поворотах и на большой скорости больше, чем хотели.

Поэтому мы немедленно приняли решение откатить одну машину в предыдущее состояние и провести повторные тесты в Австрии. Это был двухэтапный эксперимент, поскольку в этом году окно закрытого парка в спринтерских гонках открывается дважды. У нас было две попытки, мы исчерпали их. А затем в Сильверстоуне, где у нас был базовый аэродинамический пакет, мы откатили назад и днище.

Да, пакет сработал не так как хотелось, но опробовать его всё равно лучше, чем не делать вообще ничего. Теперь мы пришли к определённой конфигурации. Мы многому научились на этом этапе, но уже не работаем над ним. Мы применим этот опыт в следующем пакете обновлений, потому что некоторые аспекты предыдущего нам нравятся.

Большинство команд в тот или иной момент откатывались назад. Наивно полагать, что можно достичь всего что планируете, особенно если пытаетесь агрессивно прогрессировать», — приводит слова Эттингтона Motorsport.