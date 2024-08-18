Йос Ферстаппен разрушил мечты своего сына Макса

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен разрушил мечты своего сына – трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена — принять участие в одном экипаже в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана».

Ферстаппен-младший не раз ранее говорил о своих надеждах принять вместе со своим отцом участие в «Ле-Мане», когда представится такая возможность.

«Хотел бы я вернуться в гонки на выносливость и снова принять участие в «Ле-Мане»? Нет, мне нравится ралли. Пусть молодые ребята гоняются в «Ле-Мане»; я считаю ралли гораздо более интересным», — приводит слова 52-летнего Ферстаппена официальный сайт его сына.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о виртуальных гонках — своём главном увлечении вне профессионального спорта — и показал свой домашний гоночный симулятор.