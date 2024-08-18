Джо Рамирес считает, что Ньюи всё же перейдёт в «Феррари»

Джо Рамирес, бывший координатор «Макларена», работавший в команде из Уокинга, когда Эдриан Ньюи спроектировал два чемпионских болида для Мики Хаккинена, считает, что Эдриан всё же перейдёт в «Феррари», а не в «Астон Мартин».

«Не думаю, что он уйдёт на пенсию. Я вижу его в «Феррари», потому что любую работу, которую вы успешно делаете в Формуле-1, вы должны делать и в «Феррари».

«Феррари» — крупнейшая команда в Формуле-1, и почему бы и нет, если у вас есть возможность… И дело не в деньгах, потому что у него и так гораздо больше денег, чем он может потратить за всю свою жизнь.

Проблема может возникнуть, если ему придётся переехать в Италию, потому что он счастлив в Великобритании.

Но сегодня другие времена, можно работать удалённо, а два-три дня в неделю летать туда и обратно на личном самолёте. Он мог бы на это пойти.

Я не говорил с ним об этом, хотя встречался с ним на историческом Гран-при Монако, и мы беседовали, но он ничего об этом не говорил. Он собирается продолжать работу в Формуле-1, но мы не знаем где.

Он отличный парень, который действительно знает, что нужно гоночной машине, чтобы ехать быстро. И он такой же требовательный, как Айртон Сенна. Если он хочет что-то сделать, он это делает. Но в то же время он готов прислушиваться к другим людям. Не такой, как Джон Барнард (бывший конструктор «Макларена». — Прим. «Чемпионата»).

Эдриан — славный парень. Он ходит по паддоку один, почти анонимно, такой скромный. Он гений», — приводит слова Рамиреса El Mundo Deportivo.