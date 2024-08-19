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Maserati представила дорожную версию гоночной машины GT2

Maserati представила дорожную версию гоночной машины GT2
Maserati GT2 Stradale
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Компания Maserati представила спорткар GT2 Stradale — дорожную версию гоночной Maserati MC20 GT2, которая в текущем сезоне одержала несколько побед в GT2 European Series.

Maserati GT2 Stradale

Maserati GT2 Stradale

Фото: Maserati

Автомобиль построен вокруг карбонового монокока и оснащён двигателем Nettuno V6 с двойным турбонаддувом. Мощность силовой установки составляет 640 лошадиных сил, что позволяет GT2 Stradale разгоняться до 100 км/ч за 2,8 секунды и развивать 324 км/ч.

Maserati GT2 Stradale

Maserati GT2 Stradale

Фото: Maserati

Сзади у GT2 Stradale антикрыло, аналогичное тому, что используется на гоночной MC20 GT2. Отмечается, что на скорости 280 км/ч кузов автомобиля генерирует полтонны прижимной силы. Кроме того, новинка получила спортивные карбон-керамические тормоза.

Maserati GT2 Stradale

Maserati GT2 Stradale

Фото: Maserati

Отметим, что самой экстремальной версией MC20 остаётся трековый спорткар MCXtrema мощностью 740 лошадиных сил. Кроме того, в мае тюнинг-ателье Mansory представило 750-сильный MCX Pergusa на базе Maserati MC20.

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