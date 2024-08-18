«У каждого из нас свои сильные стороны». Пьер Ваше — о команде инженеров «Ред Булл»

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше доволен командой инженеров, которая находится в его распоряжении после объявления об уходе Эдриана Ньюи.

«Мы — коллектив. И не важно, что кто-то в чём-то слабее других. Нет, у каждого из нас есть свои сильные стороны, и самое главное — объединить их. Не существует такого коллектива, в котором один человек делает всё. Важно то, как все эти люди работают вместе. Если мы чем-то не удовлетворены, конечно, мы стараемся это изменить или исправить.

Если говорить за себя, я не идеален в своей роли, как и никто не идеален в жизни. И уж точно никогда не стоит думать, что вы идеальны. Наоборот, вы должны собирать вокруг себя людей, чтобы компенсировать свои собственные слабости, так и должно быть. Я вижу, что все, кто уступают мне в каких-то знаниях, лучше меня в каких-то других моментах», — приводит слова Ваше нидерландская редакция Motorsport.