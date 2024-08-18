Работавший с Сенной и Простом Джо Рамирес раскрыл самые большие страхи Айртона

Бывший координатор «Макларена», работавший в команде из Уокинга ещё во времена Алена Проста и Айртона Сенны, Джо Рамирес рассказал о самых больших страхах бразильского гонщика.

«В нынешнее время я бы не пошел на такое. Я бы не стал собирать в команде пару таких пилотов, как Сенна и Прост. Опыт, который мы получили в «Макларене»… Люди, думайте дважды. Я бы этого не повторял, потому что у спортсменов на этом уровне очень большое эго, и это очень сложно.

Например, у Айртона всегда был страх. Он говорил мне: «У Алена всегда будет лучшая машина, потому что он дольше выступает за «Макларен». У него всегда будет лучший двигатель, потому что у него хорошие связи с «Хондой».

Дошло до того, что, когда мы получили двигатели, мы сказали им: «Вот пять двигателей, которые мы будем использовать». И в одной гонке главный механик Сенны выбирал свои двигатели, а в другой гонке главный механик Проста выбирал свои, и эти механики даже не имели ни малейшего понятия, какой из них лучше.

Всегда есть небольшая разница между двигателями, примерно в пять или восемь лошадиных сил. Но больше никаких подозрений и споров не было. Они больше не жаловались, поэтому знали, что фаворитизма нет.

Что касается разницы в шасси, то им нужно было найти правильные настройки. Айртон всегда боялся менять какие-либо настройки, потому что считал, что они станут хуже. Итак, был момент, когда он менял их самую малость. Я говорил ему: «Сделай побольше. Если ты внесёшь лишь небольшие изменения, ты их не заметишь». Он говорил мне: «Не волнуйся, я замечу».

Но эти изменения не имели большого значения, и в конце концов, он сказал мне: «Дайте мне такую же машину, как у Проста, и я к ней приноровлюсь».

И это было его достоинством: если машина ему не нравилась и не соответствовала его предпочтениям, он менял стиль пилотирования и приспосабливался к ней», — приводит слова Рамиреса El Mundo Deportivo.