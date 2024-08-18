Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Масса рассказал, что ему было тяжелее с Алонсо, чем с Шумахером

Масса рассказал, что ему было тяжелее с Алонсо, чем с Шумахером
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 («Заубер», «Феррари» и «Уильямс») Фелипе Масса рассказал, что ему приходилось гораздо тяжелее в «Феррари» будучи напарником Фернандо Алонсо, нежели Михаэля Шумахера.

«Когда ты являешься напарником такого бесспорного первого номера команды, как Шумахером, это нелегко. Такой гонщик обладает огромной властью в команде. Если он решит что-то сделать, команда это сделает. Иногда приходилось мириться с некоторыми неприятными вещами.

Но я думаю, что с Алонсо мне было гораздо тяжелее, чем с Михаэлем. В случае с ним [Шумахером] был очень важный момент – тогда «Феррари» продвигала такого молодого гонщика, как я, и к тому же его время в Формуле-1 и в «Феррари» подходило к концу», — приводит слова Массы Motorsport Week.

Материалы по теме
Фелипе Масса назвал самый печальный день в его жизни
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android