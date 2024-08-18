Пиастри надеется, что «Макларен» будет доминировать после смены регламента

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри надеется, что его команда будет в лидерах в 2026 году, когда вступит в силу новый технический регламент Формулы-1.

«Это интересная перспектива. Изменения в двигателях, которые произойдут в 2026 году, могут сильно перетасовать пелотон. К тому же у команд будет большой простор для усовершенствования новых машин.

История показала, что обычно есть одна команда, которая изначально делает всё правильно больше, чем другие. Не удивлюсь, если в 2026-м будет одна доминирующая команда. Надеюсь, это будем мы. Но подождём и посмотрим», — приводит слова Пиастри Forbes.

Напомним, на Гран-при Венгрии Оскар Пиастри одержал свою первую победу в Формуле-1.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Макларен» занимает вторую строчку, уступая «Ред Булл» 42 очка.