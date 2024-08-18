Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри надеется, что «Макларен» будет доминировать после смены регламента

Пиастри надеется, что «Макларен» будет доминировать после смены регламента
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри надеется, что его команда будет в лидерах в 2026 году, когда вступит в силу новый технический регламент Формулы-1.

«Это интересная перспектива. Изменения в двигателях, которые произойдут в 2026 году, могут сильно перетасовать пелотон. К тому же у команд будет большой простор для усовершенствования новых машин.

История показала, что обычно есть одна команда, которая изначально делает всё правильно больше, чем другие. Не удивлюсь, если в 2026-м будет одна доминирующая команда. Надеюсь, это будем мы. Но подождём и посмотрим», — приводит слова Пиастри Forbes.

Напомним, на Гран-при Венгрии Оскар Пиастри одержал свою первую победу в Формуле-1.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Макларен» занимает вторую строчку, уступая «Ред Булл» 42 очка.

Материалы по теме
Флавио Бриаторе: Оскар Пиастри выглядит как будущий кандидат на титул чемпиона Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android