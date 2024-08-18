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Монтойя дал совет молодым пилотам, мечтающим пробиться в Формулу-1

Монтойя дал совет молодым пилотам, мечтающим пробиться в Формулу-1
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя дал совет всем молодым гонщикам, мечтающим о Формуле-1.

«Если вы хотите выступать в формульных гонках в любой точке мира, важно переехать в Европу, начинать карьеру там. Думаю, здесь самый высокий уровень соревнований, чем где-либо еще.

Если вы сможете хорошо выступать в Европе, будете конкурентоспособным, это значит, что вы сможете хорошо выступать где угодно.

Затем есть два варианта. Либо ты выступаешь очень хорошо и получаешь возможность в Формуле-1, либо ты выступаешь недостаточно хорошо и тебе нужно искать что-то другое», — приводит слова Монтойи GPblog.

Сам Хуан Пабло Монтойя пришел в Формулу-1 через североамериканскую серию CART. Его 19-летний сын Себастьян пробует пробиться в «королеву автоспорта» через Формулу-3, где родившийся в Майами колумбиец соревнуется с этого года.

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