«Я не знаю другой жизни». Фернандо Алонсо – о сохранении мотивации

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, как ему удаётся поддерживать мотивацию в автоспорте.

«Я начал гоняться в три года. Я не знаю другой жизни. У меня до сих пор всё та же мотивация.

Мне всё еще нравится этот адреналин от управления самых быстрых машин в мире. Это бесконечный поиск совершенства. Я продолжаю адаптироваться и продолжать соревноваться, чтобы становиться всё лучше и лучше», — приводит слова испанского гонщика «Астон Мартин» GP Blog.

Фернандо Алонсо является самым опытным на данный момент гонщиком в пелотоне Формулы-1. Ему 43 года, его контракт с «Астон Мартин» рассчитан еще на два следующих сезона.

Алонсо проводит свой 21-й сезон в Формуле-1, он также выиграл «24 часа Ле-Мана» и участвовал в гонках «Indy 500» и ралли «Дакар».