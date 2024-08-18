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Том Кларксон посоветовал Максу Ферстаппену не стремиться выиграть все оставшиеся гонки

Том Кларксон посоветовал Максу Ферстаппену не стремиться выиграть все оставшиеся гонки
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Британский автоспортивный журналист Том Кларксон рассказал, как, по его мнению, Максу Ферстаппену следует провести оставшуюся часть сезона-2024 Формулы-1.

«Если машина не позволяет большего, то ему следует добывать пятые места. Не нужно пытаться форсировать события, которые могут привести к аварии или вылету.

Когда нет нужного темпа, нужно довольствоваться тем, что есть. Так может произойти в Сингапуре, эта трасса в прошлом году не очень подошла машине «Ред Булл». Если это повторится в этом году, ему придётся попробовать получить максимум из возможного.

Если он это сделает, то выиграет чемпионат. Если он будет стремиться к победе каждый раз, когда она недостижима, и это приведёт к столкновению с другой машиной, то он не выиграет чемпионат», — сказал Кларксон в подкасте F1 Nation.

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