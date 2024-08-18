Албон рассказал, в чем «Ред Булл» имеет преимущество над соперниками

Бывший гонщик «Ред Булл», ныне пилот «Уильямса» Алекс Албон считает, что, несмотря на стремительный прогресс «Макларена», у его бывшей команды всё еще есть ключевое преимущество над соперниками.

«Несмотря ни на что, я по-прежнему считаю «Ред Булл» очень хорошо организованной командой. Они не утратили своего преимущества в этом плане.

У них практически всегда очень хорошая стратегия пит-стопов. И они демонстрируют, что даже если их машина не всегда самая быстрая, то Макс [Ферстаппен] или команда хорошо делают свою работу.

Думаю, это одно из самых лучших качеств «Ред Булл». За годы соперничества с «Мерседесом» они создали очень сильную гоночную команду, команду в целом. И я сейчас всё больше убеждаюсь, что в этом плане они впереди всех», — приводит слова Албона RacingNews365.